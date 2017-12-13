屏東凍齡行動車啟航 銀髮體適能檢測更便利

透過體適能檢測，讓長者了解實際身體年齡。（記者羅欣貞翻攝）

2017-12-13 15:25

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣私立畢嘉士社會福利基金會推動銀髮族「凍齡計畫」，獲得屏東東區扶輪社肯定，今天（13日）捐贈凍齡行動車與體適能檢測設備，讓「凍齡計畫」可以趴趴走，到各地服務長者。

屏東縣政府委託畢嘉士基金會推動「凍齡計畫」，運用CHC（嘉創自行車暨健康科技研發中心）所研發的檢測機台和軟體，為長輩進行體適能檢測，藉由柔軟度、肌力、反應、平衡及心肺測試等檢測數據，讓長輩了解實際的身體年齡。

屏東東區扶輪社表示，為讓屏東長輩更健康，該社向國際扶輪基金會申請全球獎助金計畫，結合國際扶輪3710地區韓國光州中央扶輪社、屏東鳳凰扶輪社、屏東百合扶輪社的力量，贊助4萬500美元（約台幣120萬元），捐贈體適能檢測設備及巡迴服務車一台，支持畢嘉士基金會巡迴社區預防長輩失能，期許減少長輩的失能風險，擁有快樂晚年。

屏東縣政府社會處長劉美淑表示，「凍齡計畫」目前已於屏東市11個社區操作，從接受檢測的295位長輩測驗結果發現，平均實際年齡75歲的長輩們，平均身體年齡已達76歲，其中近2成長輩有肌少症風險，更有26位長輩身體年齡超出實際年齡10歲。

從測驗結果也發現，長輩最需要加強的前3項為心肺耐力、平衡能力及肌力。計畫操作過程中更進一步培訓23位社區志工成為體適能活動指導員，由社區志工帶領長輩運動，強化前測結果顯示較弱的面向，並於3個月後進行後測，掌握長輩進步情形。

在屏東東區扶輪社公益捐贈的凍齡行動車投入服務後，巡迴範圍將可擴及屏東30個社區，檢測長輩身體年齡，讓他們更加了解自身健康狀況，估計將有1000人次長輩受惠。