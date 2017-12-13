小戲節加藝宵合作社 321巷藝術聚落全區管制入園

2017-12-13 15:23

［記者劉婉君／台南報導］2017台南文學季壓軸節目—321小戲節，將於15日至17日、21至24日連續兩週，在台南市321巷藝術聚落登場，總計56場精采小戲，活動期間每晚還有藝宵合作社及台文小戲攤，屆時全區將管制，憑票根或入園券進場。

321小戲節今年已邁入第4屆，以「文字的身影」為主題，將有台南人劇團、阮劇團、阿伯樂戲工廠、稻草人現代舞團等4組團隊，在321巷藝術聚落裡的4處空間演出，每場小戲30分鐘，劇目包括《死亡就在外面》、《禁止使用2.0》、《他媽的菜騎鴨》、《第七種孤獨》，透過表演藝術呈現出文學的豐富內涵。

台南人劇團的《死亡就在外面》由藝術總監呂柏伸導演，作品擷取荒謬戲劇大師山姆‧貝克特經典作品中的人物為原型，將台南人戲花園化身為一間安養院，為一齣針對生命本質與死亡意義提問的作品。

阮劇團的《禁止使用2.0》發想自2016台北藝術節主辦、德國導演Christine Umpfenbach主持的「紀錄劇場」工作坊，以「遺忘的故事」為題，由團長汪兆謙與編劇許正平共同發表的片段《禁止使用》衍伸而成，從多元的角度切入「禁止規範」所輻射出的現象。

阿伯樂戲工場的《他媽的菜騎鴨》則是集體即興式的肢體喜劇，將台南人生活重心之一的「菜市仔」，透過肢體喜劇所創造的魔幻，呈現一場世紀末的相親大會。

稻草人現代舞蹈團《第七種孤獨》由劇團藝術總監羅文瑾創作，靈感來自德國哲學家尼采於19世紀末所寫的詩〈火的記憶〉，在鐵窗花建築物與殘破老屋兩種極端氛圍裡，呈現孤立於眾人之外、隱身於自我之內的生命孤絕情境。

今年活動也結合321巷藝術聚落深受歡迎的特色市集－藝宵合作社，還有台南大學戲劇創作與應用學系學生組成「台文小戲攤」，民眾可以觀戲、逛市集，也可以銅板價現場聽說書人展演台灣文學家的經典作品，包括楊逵《送報伕》、黃春明《兒子的大玩偶》、吳濁流《亞細亞的孤兒》等。相關訊息可上「321小戲節」臉書粉絲專頁查詢。