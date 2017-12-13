茶花天然果凍驚豔 美到讓人不捨吃！

新竹市茶花產銷班家政班媽媽以天然的火龍果和椰漿，薑黃粉及玉米粒和蒟蒻做成的茶花果凍，讓人驚艷，不管是茶花饅頭或茶花糕，都美得讓人不敢吃。（記者洪美秀攝）

2017-12-13 15:26

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市農會家政班今年在茶花季推出讓人驚豔的「茶花果凍」，除了色澤鮮豔，花型豔麗，更因全部採天然製作，精緻的茶花果凍，市長林智堅都讚不絕口，吃起來像果凍及蒟蒻，尤其是用天然的火龍果、薑黃粉及椰漿製作，天然又美味，經家政班媽媽1年的研發，今天在茶花產銷班發表，驚豔全場。

新竹市茶花產銷班家政班媽媽以天然的火龍果和椰漿，薑黃粉及玉米粒和蒟蒻做成的茶花果凍，讓人驚艷，不管是茶花饅頭或茶花糕，都美得讓人不敢吃。（記者洪美秀攝）

新竹市農會總幹事鍾祥銘說，茶花產銷班是農會推廣的重點班級，成員多，茶花種類更多，過去多只是邀請市民來觀賞茶花，這幾年農會推出茶花蜂蜜香皂，也製作各種茶花相關產品，特別的是家政班媽媽，去年利用天然原料做出茶花饅頭及茶花蒸糕、茶花餅乾，吸引眾人目光，今年再推出新的茶花果凍及茶花糕，更是成功聚焦。

新竹市茶花產銷班家政班媽媽以天然的火龍果和椰漿，薑黃粉及玉米粒和蒟蒻做成的茶花果凍，讓人驚艷，不管是茶花饅頭或茶花糕，都美得讓人不敢吃。（記者洪美秀攝）

鍾祥銘說，家政班媽媽花1年時間研究，利用蒟蒻做成果凍外觀，接著把火龍果、玉米及薑黃及椰漿等打成汁，再利用針筒注入果凍蒟蒻內，呈現花瓣造型，然後一層層堆疊，最後成為綻放的茶花果凍，做一個要花好幾個小時，相當不簡單，很佩服家政班媽媽的巧手。

新竹市茶花產銷班家政班媽媽以天然的火龍果和椰漿，薑黃粉及玉米粒和蒟蒻做成的茶花果凍，讓人驚艷，不管是茶花饅頭或茶花糕，都美得讓人不敢吃。（記者洪美秀攝）

市長林智堅看到這些茶花果凍也愛不釋手，原本以為不能吃，結果切開品嚐後，可以吃到火龍果顆粒及椰漿味道，讓他很驚喜，讚賞家政班媽媽的巧藝，也將茶花藝術推到極緻，未來可望開發成特定伴手禮，為民眾量身訂做。

新竹市茶花產銷班家政班媽媽以天然的火龍果和椰漿，薑黃粉及玉米粒和蒟蒻做成的茶花果凍，讓人驚艷，不管是茶花饅頭或茶花糕，都美得讓人不敢吃。（記者洪美秀攝）

新竹市茶花產銷班家政班媽媽以天然的火龍果和椰漿，薑黃粉及玉米粒和蒟蒻做成的茶花果凍，讓人驚艷，不管是茶花饅頭或茶花糕，都美得讓人不敢吃。（記者洪美秀攝）