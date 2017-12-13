竹市茶花季 16、17日限量茶花苗免費拿

新竹市茶花季本週六，日在茶花產銷班舉辦活動，邀請市民搭接駁公車來賞茶花買茶花，還有免費限量的茶花點心和茶花苗要送給民眾。（記者洪美秀攝）

2017-12-13 15:17

〔記者洪美秀／新竹報導〕每年12月到隔年2月是茶花盛開時節，新竹市府與市農會開辦茶花季，今年以「浪漫風城緣定茶花」為主題，本週六、日在茶花產銷班舉辦產業文化活動，除有800份茶花造型饅頭、點心免費享用，還有500株茶花苗要送給民眾，茶花班今年也研發出4種新品種，鼓勵民眾買茶花擺家中，喜氣又添福。

新竹市農會理事長陳全桂、總幹事鍾祥銘說，竹市茶花產銷班的栽培已超過一甲子，栽種面積有15公頃，已研發出1500多種茶花，是台灣重要的茶花產地，今年推出的新品種有阿拉伯舞群、紫皇、迎客椿和天婦羅等4種，茶花農透過扦插及接枝等方式培育茶花新品種，不僅速度快，且品項多，居全國之冠。

新竹市長林智堅也說，市府開辦茶花季活動已10幾年，幾乎成為茶花重要的推廣縣市，尤其冬天在家中陽台或空地種上茶花，不僅是冬天裡最豔麗的花朵，更能增添喜氣。

市府產發處表示，今年茶花季活動，市府也安排免費接駁專車，路線起站為台鐵三姓橋車站、終點是茶花產銷班，16日上午三姓橋車站第一班車為上午8點、末班車為下午4點，每半小時1班。茶花產銷班第一班車為上午8點半、末班車為下午4點半。17日發車時間一樣，但改為每1小時一班車。

產發處表示，16、17日的茶花季活動有新品種發表、農情好禮特產品展、新竹蜂、茶花展售及農村婦女巧藝特賣和園區導覽解說及盆栽展售和手工木頭創意製作體驗等，還有限量農村點心800份免費享用及500株茶花苗免費贈送。