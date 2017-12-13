寶來泡湯不用錢1家4口省2千 假日加開公車疏運

本月起試營運的寶來溫泉公園已逾萬人造訪。（記者黃佳琳攝）

2017-12-13 15:05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕本月1日開始試營運的六龜寶來溫泉公園，2週來已吸引逾萬人造訪，替寶來溫泉區注入一股新的商機；由於目前高市府推出民眾搭乘大眾運輸工具3個月免費的政策，從高雄市區開往六龜的公車，在假日時一位難求，經協商後，高雄客運將從本週起加開班車，疏運龐大的旅客量。

旅客指出，從高雄火車站搭公車到六龜，單趟全票收費238元，來回一趟將近500元，如果1家4口搭公車到六龜泡溫泉，依現行政策，可以省下近2000元的車資，因此這兩週來，許多民眾為了省錢、方便，刻意選擇搭公車進寶來，但因人潮太多，很難擠上車，也造成部分民怨抱怨不斷。

高市交通局指出，市府已發覺到這個現象，因此特別協調高雄客運，從本週六起，從火車站發車的8025號班車，將在7點20分的班次後，再加開1班7點45分的公車，接下來還會再視營運狀況，適度調整班車時間或研議是否再加開班車，讓遊客都能舒適搭乘大眾運輸徜遊高雄的後花園。

六龜區公所則指出，民眾若要自行開車前往寶來溫泉公園，可以把車子停放在寶來國中，再步行至公園泡湯；由於目前在寶來公園內泡湯不用錢，但明年元旦起正式營運後，泡手湯仍維持免費，但泡足湯將收費50元，區公所也正研議用贈送毛巾或是抵消費用的方式，把這筆費用回饋給遊客，吸引更多人來寶來遊玩。