這行業原來這麼賺！ 網友透露：開名車、錢途無量

2017-12-13 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕在這萬物皆漲，薪水卻沒漲的年代，從事的行業是否有前途則是許多求職者關心的問題。一名網友在網路論壇PO文詢問，好奇如果從事水果攤的工作，對於未來的生涯發展是否有幫助，有網友回文表示，「前途無限量，也有可能變水果大王」，甚至還有人說親戚是水果中盤商，「開2百多萬四個圈圈的休旅車」。

一名網友在《mobile01》論壇po文表示，自己現年26歲，有打聽到水果攤薪水一個月3萬2，每天從早上7點到下午4點工作9小時，月休4天，好奇從事水果攤的工作對未來有什麼發展。

這篇文章引起許多網友討論，紛紛留言「蠻有前途的吧，住家附近水果攤，6年繳了6百萬房租給房東」、「如果只是當進貨、理貨、削水果的工作人員，我想應該是普普。如果能再往上一層，學會跟上游或產地談生意，每季都可以拿到品質好、價格優水果，我想這才是努力的目標。」、「水果攤真的很賺，尤其是經營久的」、「在水果攤的最好下場就是搞到進貨管道，自己開店賣水果或者做批發當中游！」。

另有熟悉水果攤行業的網友回文表示，「我朋友以前有個客戶光是賣水果是各外商銀行的vip」、「我親威做水果中盤商，開2百多萬四個圈圈的休旅車，賣龍眼產季（只有一個月），粗估營收就超過我半年的薪水，還不包括其他水果。」、「我有個朋友靠一個市場水果攤養活一家5口，有房有車還固定參加馬拉松三鐵賽」、「真的錢途無量，我同學他家是大盤，產季量大時，一天成交額逼近7位數 」。