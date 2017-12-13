農村再生計畫2.0升級 花蓮6社區連結帶狀旅遊區

主打「湧泉生態」的花蓮光復鄉大全社區，因有拉索埃湧泉生態園區，社區結合環境教育資源，開發出水生植物生態瓶的DIY組裝體驗活動。（記者王峻祺攝）

2017-12-13 14:36

［記者王峻祺／花蓮報導］隨著農村再生計畫2.0升級，花蓮6個區域特色農村社區結合體驗經濟行銷概念，融入農產品、農村特有文化資源、自然環境及生活型態等元素，將號稱「花蓮6顆最亮麗的珍珠」連結成帶狀旅遊區，盼能為農村產業開拓新的觀光經濟來源。

花蓮知名富興、大全、豐山、樹湖、復興及永豐等6處區域特色農村社區，今年在水土保持局花蓮分局的輔導下，實際執行產業加值推廣工作，壽豐鄉豐山社區以「豐田玉」為主題，引介專業金工師傅，針對年輕消費客群，研發輕珠寶設計成品，改變傳統珠寶給人的高價印象。

近年以「櫻花」為主題的壽豐鄉樹湖社區，則將花瓣轉換為具體符號，設計出專屬的櫻花視覺形象，並應用在社區指標和產品設計上，強化樹湖社區的識別；另有拉索埃湧泉生態園區的光復鄉大全社區，主打「湧泉生態」，結合環境教育資源，開發出水生植物生態瓶的DIY組裝體驗活動。

瑞穗鄉富興社區強化「鳳梨」產業為目標，著重農產加工品；富里鄉永豐社區則配合「穀稻秋聲演唱會」，藉由紋身貼紙、野餐墊等周邊產品開發行銷活動；臨海的豐濱鄉復興部落，主要結合部落人文旅遊與手工藝特色，為部落旅遊開拓新的經濟收入。

水保局花蓮分局長陳淑媛說，今年農村再生計劃2.0升級，定位農村社區「在地化」與「差異化」的發展，將多元特色轉化為別具吸引力的伴手禮品及遊程，並搭配產業加值列車，將6個如同閃亮珍珠般的重點農村社區，串連成帶狀旅遊區，希望依序拓展社區間的觀光產值，迎接農村再生新氣象。