盧秀燕指台中碳排放量年增500萬公噸 中市：引用錯誤數據

台中市政府強調，對台中火力發電廠已採取空污總量管制。（記者張菁雅攝）

2017-12-13 14:12

〔記者張菁雅／台中報導〕針對國民黨立委盧秀燕今日接受電台專訪時指出台中市1年增加500萬公噸碳排放量，台中市政府表示，這個數字是全台灣總排放量，並非台中市，期待公眾人物以更謹慎發言，切勿用錯誤資訊，徒增社會困擾。

盧秀燕在受訪時指出，麥寮電廠換照時，雲林縣政府要求空污總量控制，但台中市長林佳龍卻做不到；且根據環保署資料顯示，2015年台中市碳排放量高達253.92百萬公噸，2016年達258.17百萬公噸，換句話說，1年增加500萬公噸。

市府澄清，依據環保署統計資料，台中市2011至2014年間的溫室氣體排放量分別為21.97、41.09、41.29、32.79百萬公噸；林市長上任後，2015年微降至32.23百萬公噸，2016年資料正在統計中，尚未發布。盧委員所指「1年增加500萬公噸」，其實是「全台灣總排放量」，並非台中，數據顯然錯誤。

市府指出，已依據生煤管制條例約束台中火力發電廠，訂定109年「4年減4成」的目標，即是對空污排放的總量管制。而台中市與雲林縣分別管制中火與麥寮電廠的政策、方式或許有些許不同，但全力防制大型企業排放污染物的用意與目標則沒有差別。

市府強調，國人對空污議題愈來愈重視，公眾人物對相關資訊的引用與解讀必須更嚴謹，才不會徒增社會困擾，尤其是有意參選的國民黨立委，發言更應謹慎。