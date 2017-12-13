延平教會、北科「一大川堂」 獲文資身份

2017-12-13 14:03

〔記者沈佩瑤／台北報導〕

台北市文化局上午舉行第100次文資審議會，會中通過指定大同區延平北路二段「延平基督教會」為市定古蹟；登錄國立台北科技大學「一大川堂」為歷史建築。

「延平基督教會」創建於1925年，原為日本人所創「聖教會」，後由台灣人接手，改稱「延平教會」。建築為紅磚造、後外加洗石子裝修，屋頂原有小尖頂損壞，改設十字架；入口設尖拱門，上層前後有牛眼窗，並保留磚牆體、扶壁、尖拱窗，教會內部保存有原有磨石子講台、西式木屋架與鋼柱桿、尖塔內閣樓等。

延平教會隱身於大橋頭市場內，四周皆為市場菜飯，今年7月18日經教會主動提報文資身份。延平教會代表指出，從日治時代1925年開始就有聖教會在這傳教。在戰後一片百廢待舉時，由長老教會李幫助牧師接下建設教堂任務；李幫助牧師是全台第一位女牧師與道生神學院創辦人。

文化局於8月14日辦理會勘，文資委員薛琴、李乾朗、米復國、王惠君及劉淑音初步認定具文化資產保存價值。在今上午召開的文資審議會中，委員一致同意指定「延平基督教會」為市定古蹟。

而座落大安區國立台北科技大學內的「一大川堂」，文化局分別在今年8月22日、9月29日辦理兩次會勘後，文資委員皆認為「一大川堂」迴廊及屋頂溝法細緻、八角RC柱及氣窗設計優美，可能是臺灣現存最早大學RC建築，而鋼筋混凝土在當時建築中少見，具備台灣構造史象徵意義。

此外，「一大川堂」為北科校內僅存少數日治時代學校建物，因此具有文化資產價值。今上午確定通過登錄為「歷史建築」。