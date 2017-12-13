稽查法國問題奶粉 屏縣下架162公斤

地方持續配合稽查。（圖由屏東縣衛生局提供）

2017-12-13 14:05

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府衛生局配合食藥署，持續稽查法國Lactalis受影響的嬰兒配方奶粉產品，至今天（13日）上午合計下架161罐共162.3公斤。

屏東縣衛生局表示，有關法國Lactalis集團製售疑遭沙門氏菌污染的嬰兒配方奶粉產品，截至今日上午8時為止，受影響且於國內已出貨產品共計8項、10個批號，該局清查縣內各大賣場、地區藥局、連鎖藥局及婦幼藥妝用品店等42家販售業者，至目前下架新安琪兒安哺成長兒奶粉（批號：17C0013255）19罐、桂格ProBaby特選嬰兒配方奶粉-新一代配方（批號：17C0013564）49罐、桂格ProCare優質嬰兒配方奶粉-新一代配方（批號：17C0012846）64罐及桂格ProCare優質成長奶粉乳鐵蛋白配方（批號：17C0012653）29罐，合計161罐共162.3公斤。

衛生局也說，為確保縣民健康，將持續對相關受影響產品流向進行稽查，呼籲食品業者務必遵守法規，落實自主管理確認產品來源，若產品為受影響批號應立即下架暫停販售及使用，若有違法者，依據食品安全衛生管理法規定，可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰，切勿以身試法。民眾若發現有疑慮之食品，可撥打衛生局食安專線08-7362596檢舉或諮詢。