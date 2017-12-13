日南國中新排球場啟用 師生對抗賽磨練球技

日南國中壓克力排球場 落成啟用，校方特別舉辦一場師生對抗賽。（記者張軒哲攝）

2017-12-13 13:51

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲區日南國中壓克力排球場今日落成啟用，校方特別舉辦一場師生對抗賽，為班級代表隊 3 年 9 班出征前做訓練。為學校爭取球場改建經費的市議員吳敏濟應邀出席並加入教師隊。比賽結果教師隊憑藉較豐富的經驗以 2 比 1 險勝學生隊，場面熱鬧。

日南國中操場中央的排球場磨損嚴重，學生站在凹凸不平的球場中打球，危機四伏。在今日啟用儀式上，校長舒富男特別感謝吳敏濟議員長期對該校的支持，為學校向市府爭取 90 萬元的球場更新經費，舖設 3 座壓克力球場。壓克力面漆表面平坦，磨擦力適中，安全性高，是最新也最受歡迎的球場舖面。

市議員吳敏濟長期關心校園設施與體育發展，他在致詞時勉勵同學們珍惜良好的設施及環境。日南國中校內班級排球賽由 3 年 9 班脫穎而出，取得角逐台中市班級排球賽的代表權。臨行之前，校方特別召集具有體育專長的老師們組成一隊，在新落成啟用的壓克力舖面球場上舉辦一場師生對抗賽。

教師隊裡有二個特殊成員，一是吳敏濟，另一位則是來自澳洲的國際志工Seii。二人在學生時期都熱衷排球，決勝第三局最後由教師組以些微差距獲勝。比賽結束，雙方球員隔網握手，老師們不忘勉勵學生球員繼續加油，為學校爭光。