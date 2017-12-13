雲林幸福存款脫貧方案 助弱勢家庭買房、創業

雲林縣府舉辦弱勢家庭幸福存款資產累積脫貧方案成果展，鼓勵更多弱勢家庭參與，改變未來。（記者林國賢攝）

2017-12-13 13:49

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣弱勢家庭幸福存款資產累積脫貧方案，順利助2個家庭買房、1個家庭創業，雲林縣副縣長丁彥哲鼓勵參加幸福存款家庭再接再厲為家人打造更好生活。

丁彥哲表示，縣府102年開辦「弱勢家庭幸福存款資產累積脫貧方案」，至今總共辦理3梯次共有81戶參加，第二梯次的27個參加戶至今已達3年方案期滿，今天舉辦結業暨成果展，讓大家看到縣府與弱勢家庭攜手努力的成果。

丁彥哲說，幸福存款資產累積脫貧方案以「儲蓄」與「陪伴」之方式協助弱勢家庭，參加戶每月存3000元，政府相對提撥3000元，持續存滿3年，至少有21萬6,000元之儲蓄金。

縣府提供參加戶學習面試技巧、理財培訓、參與自我成長團體、聆聽創業講座分享、培養第二專長培訓等課程，藉由資產及能力培養協助參加戶自立脫貧，第一梯次參加戶已有2名參加戶依照計畫購買房屋、另一名參加戶則自行創業。

第二梯次的參加戶張婉汝表示，只要願意改變並堅持，就有機會變更好，期待自己在接受社會資源幫助後，未來也能回饋社會。