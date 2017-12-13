全國唯二！ 靜宜獲頒全國「品德教育特色學校」

2017-12-13 13:52

〔記者張軒哲／台中報導〕靜宜大學秉持創辦人蓋夏姆姆無私奉獻的精神，營造友善及溫馨健康的校園文化，並推動領航生命教育及品德教育，從近160所大專校院中脫穎而出，獲頒106年教育部「品德教育特色學校」，全國僅2所大學獲此殊榮。

為鼓勵品德教育推動有成的學校，並分享各校推動經驗，教育部106年表揚全國2所大學、4所高級中等學校、1所特殊教育學校、7所國中，及25所國小等，共39所績優特色學校，以激勵師生參與品德校園，形塑優質的校園道德文化。

靜宜大學校長唐傳義指出，天主教大學的特色，是關懷社會、發揮仁愛精神，與敏於時代、社會之所需，同時營造優質多元的學習環境，培育專業及倫理並重的人才。學校透過專業課程，及全國首創的「服務學習」等規劃，營造重視品德、尊重生命、樂於服務的靜宜校園文化。學生除學習專業知識，也培養誠信負責、關懷友善等人格特質。

靜宜學務長吳惠如表示，靜宜培養學生「養育良善美德」、「尊重多元文化」、「追求專業學識」及「探索生活知能」4項基本素養，並創新成立「靜宜大學愛德教育推動委員會」，校長與教師皆親自參與品德教育推動與執行。

吳惠如指出，校方藉由正式與潛在課程，形塑「志工靜宜」的校園文化。「志工靜宜」培育學生發揮專業、關懷弱勢，落實國際服務。靜宜大學宗教輔導室蘭嶼志工服務隊規劃「蘭不住的愛」，連續10年於暑假期間到蘭嶼，提供兒童課業輔導、老人部落染髮關懷、資訊設備服務等；泰北國際志工服務隊，則深入泰北山區，進行華文教學輔導與社區服務，透過服務，培育學生利他思維的社會責任價值觀。