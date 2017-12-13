前基隆市長張通榮現身 當愛心大使做這件事..

前基隆市長張通榮擔任人安愛心大使，準備萬事興旺卡到慶安宮過爐加持，期盼募款順利。（記者林欣漢攝）

2017-12-13 13:40

〔記者林欣漢／基隆報導〕歲末寒冬，人安基金會一年一度的愛心尾牙活動，將於明年2月4日登場，今天邀請到前基隆市長張通榮擔任愛心大使，準備萬事興旺卡到慶安宮過爐加持，期盼募款順利，張通榮說，活動當天剛好也是他70歲生日，期許媽祖保佑讓活動順利完成。

人安基隆站長周泉宥指出，明年愛心尾牙邁入第28年，基隆場預計席開66桌，邀660名街友、獨居長輩及單親媽媽等弱勢朋友參加，讓他們在過年前夕吃一頓溫飽、領一份應急紅包，感受社會的溫暖與關懷。

張通榮、周泉宥今天上午到基隆慶安宮祈求活動順利，並準備萬事興旺卡過爐加持，周泉宥說，活動經費約需80萬元，但景氣低迷，目前還募不到二成，希望社會各界能發揮愛心認桌支持，可電洽：02-24273323。

63歲的街友阿彬過去曾是大客車及計程車駕駛，每天工時超過12個小時，去年突然心肌梗塞發作，鬼門關前走一遭，為了乘客安全不再開車，但也因學歷及年齡，求職處處碰壁，從台中流浪到基隆，今年暑假被周泉宥發現後，一直在人安基隆站幫忙，暫時打零工維生，生活慢慢上軌道。