精饌公司違反「傳銷管理法」 公平會開罰160萬

公平會委員會議今天通過，精饌股份有限公司涉嫌未事先報備就變更銷售商品，違反多層次傳銷管理法，開罰160萬元。（資料照，記者廖千瑩攝）

2017-12-13 13:43

〔即時新聞／綜合報導〕公平交易委員會今發布新聞稿指出，精饌股份有限公司涉嫌未事先報備就變更銷售商品，違反多層次傳銷管理法，開罰160萬元，並令精饌公司應立即停止違法行為。

公平交易委員會表示，精饌公司於101年1月向該會報備從事多層次傳銷，但公平會於106年3月28日派員赴精饌公司主要營業所進行業務檢查發現銷售組合商品之價格與個別商品單價加總有所差異，應視為不同品項之商品，惟精饌公司於銷售前未事先向該會報備，已違反多層次傳銷管理法第7條第1項規定。

另外，精饌公司受理傳銷商終止契約及所持有傳銷商品「美麗新世界契約」之退貨退款，是依據傳銷商繳付費用的30%退款，不過公平會認為此屬「服務」類型商品，應依多層次傳銷管理法第24條準用第21條規定辦理，以原購價格90%計算退款金額，並僅得扣除因該項交易對該傳銷商給付之獎金或報酬等法定事項，故精饌公司違反多層次傳銷管理法第24條準用第21條第2項規定。

公平交易委員會說精饌公司違反多層次傳銷管理法第7條第1項規定，處新臺幣10萬元罰鍰；未依法辦理傳銷商終止契約之退出退貨，違反同法第24條準用第21條第2項規定，處新臺幣150萬元罰鍰，總計處新臺幣160萬元罰鍰，並令精饌公司應立即停止違法行為。