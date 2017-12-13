南投「觀音壇」動土 建醮活動費各里負擔不一

2017-12-13 13:27

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市平和、漳和、漳興等3里，今日共同舉辦配天宮祈安三獻「觀音壇」合建醮壇動土典禮，儀式簡單、隆重，縣長林明溱、市長宋懷琳、立委許淑華等人都到場並表示，南投具有多元宗教文化，藉由建醮祈求風調雨順、國泰民安以外，也能達到文化傳承的目的。

繼竹山、集集之後，南投配天宮祈安三獻清醮大典，也將在明年1月登場，但並不像其他鄉鎮由宮廟負責，而是以「里」為承辦單位，且不分男女，以「口」作為收費標準，且依各里人數多寡，每口收取200元至500元不等的活動費（丁錢），讓多數市民覺得負擔太過於沉重，以致罕見地出現遲繳或拒繳的情形。

南投市總共有34個里，此次建醮規模屬於地區性，只有20個里參與，各里建醮活動費繳交率高低，也成為大家茶餘飯後討論的話題。

「觀音壇」總幹事廖明欽表示，該壇係由平和、漳和、漳興等3里一起辦理，因里民之間相當團結、和諧，所以活動費繳交率達8成以上，才讓醮壇動土典禮得以順利進行。

據了解，此次建醮活動包括設在南投縣立體育場的主壇在內，總共有6座醮壇，平均每座醮壇費用約須300萬元，但截至今日，尚有部分里辦公室所收的建醮活動費仍不到5成，不過，建醮是一種廟會活動，活動費繳交並不具法律強制力，因此里鄰長們多半只能苦口婆心，再三拜託里民「有錢出錢、有力出力」共襄盛舉。