弘光幼保系校友創作兒歌MV點閱破百萬火紅 電影跨界合作

2017-12-13 13:16

〔記者張軒哲／台中報導〕弘光科技大學幼兒保育系校友許庭瑜在校時創作了兒歌「我的老師不是老師，是我媽媽」，被同學蔡蓁蓁創業用這首歌創業拍MV，至今點閱率逾百萬，描述教育相關的紀錄片「海闊天空」導演找上2人，讓這首勵志兒歌躍上了大螢幕，讓2人從求學期間開始創作、創業的甘苦都獲得肯定。

蓁蓁姐姐工作坊負責人的蔡蓁蓁從弘光幼保系畢業3年，除了製作影像，也在高職幼保科擔任教師，她說，當初參加學校舉辦的創業競賽得名，拿到創業獎金，擔任MV製作人，和同學一起把原創兒歌「我的老師不是老師，是我媽媽」重新包裝、編曲，同時在弘光校園內拍攝MV，再發表到網路上。

這首歌詞曲由許庭瑜創作，「我的老師不是老師，是我媽媽，在幼兒園把我拉拔大，從牙牙學語到調皮玩耍吃喝拉撒，都難不倒她。」貼切描述幼教老師的甘苦，在幼稚園內老師帶著小朋友學習，教導孩童成長，角色就像是媽媽一樣，歌詞簡單、旋律輕快。

蔡蓁蓁指出，歌曲放到網路上後，意外引起廣大迴響，MV點閱的次數已經破百萬，沒想到天下雜誌導演羅儀修拍攝「海闊天空」紀錄片，選用這首歌當影片開場。蔡蓁蓁和團員也一起受邀參加電影的首映會。

幼兒保育系主任趙蕙鈴表示，「海闊天空」紀錄片描述20年來台灣教育現場中，5位孩子的真實成長歷程，這首歌當紀錄片開場，讓蔡蓁蓁校友參加創業競賽拿到獎金進而創業成功的案例更廣為人知。