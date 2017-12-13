手殘黨救星來了！ LINE「訊息收回」功能今上線

2017-12-13 13:16

〔記者吳柏緯／台北報導〕手殘黨有救了！通訊軟體LINE正式宣布，使用者引頸期盼的「訊息收回」從今天開始正式上線，未來不須再擔心傳錯訊息造成尷尬或誤會。

LINE日本官方今天正式宣布，全球同步推出新功能「訊息收回」，當訊息傳出的24小時內，發送者都可以將訊息從對話中刪除。新功能從今天開始成為LINE的正式功能，而且不分國家或地域，使用者只要將LINE更新到最新版本，包括iOS 7.17.0（含）以上、Android 7.16.0（含）以上、Windows桌面版5.4.0（含）以上，以及MAC桌面版5.4.0（含）以上，均可使用此一功能。

據LINE日本官方統計，有八成三的使用者曾經誤傳訊息，其中以「訊息內容有錯、漏字」情況最多，達三成；其次為「訊息輸入到一半，不小心送出」；送錯貼圖與發送錯對象也是常見情形。

事實上，在國外多個知名通訊軟體上，都已有刪除傳送訊息的功能，因此不少使用者都希望可在LINE上使用。

LINE表示從今天起，只要在傳錯訊息的24小時以內，按住發錯的訊息，在跳出的選單中按下「收回」即可。可以執行收回的訊息格式包括文字、貼圖、照片、影片、語音訊息、網址、聯絡資訊、位置資訊、檔案、一對一通話記錄。執行「收回」後，雙方都會看到訊息被收回的顯示。無論是在一對一聊天，或群組聊天中的訊息，都能執行收回，避免錯誤、尷尬或引起誤會的訊息被對方看到。