醫病》雙和醫院伸援手 助姊跨海捐腎救妹

吳女士（中）完成換腎手術，感謝吳麥斯（右三）陳信安（左二）與醫護同仁的照顧。（記者翁聿煌攝）

2017-12-13 13:09

〔記者翁聿煌／新北報導〕37歲的印尼籍吳小姐嫁來台灣17年，因慢性腎絲球腎炎、高血壓、慢性腎臟病，加上長期生活壓力與作息不正常，造成末期腎臟病變併尿毒症，今年至雙和醫院診療，評估需進行腎臟移植手術，吳小姐得到印尼姐姐捐腎重獲新生。

雙和醫院一般外科主任陳信安說，捐贈腎臟是安全、成熟的手術，院方的腎臟摘取採用腹腔鏡手術，捐贈者前後只住院6天，擁有術後疼痛少，復原迅速、傷口小而美觀等優點。

院長吳麥斯說，吳小姐到雙和醫院就有嘔吐、呼吸喘、疲倦、吃不下、身體虛弱等狀況，因考量病人年紀，腎臟移植對病人未來生活品質及長期預後較佳，因此建議她採用腎臟移植，吳小姐在印尼的8個兄弟姐妹都願意捐腎給她，後來由最適合的姐姐搭機來台完成捐贈。

吳小姐說，手術前因尿毒症、肺水腫、心臟衰竭，自身狀況不穩定，曾住進加護病房觀察，除了自己徬徨無助外，家人更是焦急落淚，感謝雙和醫院與醫護團隊不斷的鼓勵與關懷，讓她有更大的求生意志。

陳信安說，腎臟是我國等候移植的器官中比例佔最高的，依財團法人器官捐贈移植登錄中心統計，截至2017年12月初（2017.12.11），有7,219人在等待腎臟移植，占等候器官移植病人9,403人的76.7％，而今年透過大愛腎臟移植僅189位。

吳麥斯說，國內腎臟移植技術成熟，但等待腎臟移植人數過多，僅依賴大愛捐贈，仍顯不足，需求者不妨考慮親屬活體移植，腎病的病人進行器官移植後，身體康復的狀況，也較透析治療來得好，五年存活率更高達94.9%，不但減少醫療成本，更能為自己開創美好人生。