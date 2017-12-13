不區分農建地 宜蘭107年農地公告地價大降6成5

宜蘭107年公告地價評議不區分農建地，農地公告地價大降6成5。（記者簡惠茹攝）

2017-12-13 13:16

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣地價評議委員會今天召開，前年公告地價評議區分農建地，以反映農地實際用途，今年則不再區分，公告地價平均調降42.07％，其中農地公告地價更調降64.99％。

宜蘭縣去年公告地價評議時，區分建地與非建地調整，建地（應稅地）公告地價以市價的11％調整，農地等免稅地則以市價30％調整，就農地而言，與102年相較，漲幅237％，農地非農用者從免徵田賦改課地價稅，很多地主稅額激增，引起反彈聲浪。

宜蘭縣政府地政處表示，平均地權條例修法後，公告地價從每3年調整1次，改為每2年調整1次，107年重新調整公告地價，作為107年和108年的地價稅稅基，今天縣府舉行宜蘭縣地價及標準地價評議委員會，評議結果公告地價平均調降42.07％。

「合理反映市場行情。」地政處指出，104年評議公告地價時，是為了反映未農地農用的土地的實際用途，將公告地價調整到與附近建地一致，因此當時將建地和農地的公告地價分開調整，可是當時忽略累進稅率因素，造成民眾稅負負擔，今年回歸到正常評議機制，不分建地和農地，都用相同比例市價的11%調整，避免造成不均衡的現象。

地政處表示，宜蘭縣近年地價因為國道五號與周邊路網交通便利，加上多項整體開發案持續推動，生活機能和便利程度提高，土地交易價格上漲多年，但是近年漲幅漸趨平緩，本年調查發現，全縣土地交易價格比去年平均下降0.22％，其中建地略漲1.37％，非建地平均下跌2.39％。

地政處指出，今年公告地價調幅建地調漲2.76％，非建地調降64.99％，以105年公告地價舉例，如果農地1坪市價是2萬元，當時公告地價會是6000元，而107年公告地價農地則是2200元。