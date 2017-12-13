地方反彈聲浪不斷 龍岡異域故事館停工

2017-12-13 12:13

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府文化局規劃在平鎮區雲南文化公園旁打造5層樓的「異域故事館」，原定今年動工，但地方反彈聲浪不斷，市長鄭文燦今天在市政會議宣布立即停止發包、暫停開工，將研擬可行的替代方案。

市府原本計畫斥資1億元，利用平鎮區忠貞段一處約3個籃球場大小的土地，新建5層樓的「異域故事館」，保存異域孤軍的故事、文物，另規劃親子館、視聽室、電影院等讓居民使用。

鄭文燦指出，平鎮區忠貞新村是民國50年代眷村，拆遷後土地被變賣給遠雄建設興建建案，當地沒有保存文物，因此市府才規劃異域故事館保存文化。

他說，部分居民不了解歷史及緣由，加上當地是密集住宅區、路幅不大，又鄰近龍岡市場，不斷有聲浪質疑引來人潮會造成交通混亂、破壞生活品質，經平鎮區公所多次說明，市府仍決定必須取得居民的信任和支持再動工，因此宣布立即暫停計畫、預算保留。

鄭文燦在市政會議上指示文化局、平鎮區公所及鄰近的中壢區公所共同研擬替代方案，若真要改址，必須考量交通條件、龍岡連結度、基地完整性。

此外，鄭文燦指出，近期附近有不實謠言指稱市府要在雲南文化公園旁設置天幕打歌場，天天製造噪音，另有傳言指，雲南文化公園旁將設6層樓高停車塔，遮擋一旁建案的景觀和視線，皆屬不實謠言，是有心人移花接木、製造恐慌。