奧客自稱以前長官 館長嗆：認識馬英九、川普也要付錢

日前有奧客跑到「館長」陳之漢位於林口的健身俱樂部鬧場，還自稱認識館長。（圖擷取自飆捍臉書）

2017-12-13 13:31

〔即時新聞／綜合報導〕日前有一名男子在凌晨時，跑去網路健身名人「館長」陳之漢位於新北市林口的健身俱樂部，自稱是館長當兵時的長官，並向員工表示要購買商品，豈料他竟當場在店內拆封試戴，隨後也沒付錢就離開，讓現場員工傻眼，只能報警處理，而館長得知後，昨晚也在臉書嗆「認識馬英九、認識川普也要付錢。」

綜合媒體報導，這名自稱「小劉」的中年男子，10日凌晨4時許，跑到「館長」陳之漢開設於林口的健身俱樂部中，開口就向店內員工表示，自己是館長當兵時的長官，隨後又向員工表示要買牙套及手綁帶，一拿到商品後竟直接拆封，甚至將牙套塞進口中試戴，讓店員當場傻眼，隨後又將手綁帶拆封拿起來試戴，事後留下一張紙條及試戴過的牙套、手綁帶沒付錢就離去。

館長昨晚在臉書開直播表示，這位自稱小劉的人來到店裡聲稱「你們館長是我以前的下屬」，還留下頭銜自稱是「葉問詠春截拳道全球綜合格鬥博士教授陸海空三棲作戰指揮官」，而員工事後在紙條上發現兩支手機號碼，一支不會通，一支是他朋友，而他朋友則聲稱這個人有精神病，不敢找他。

館長在看完監視器畫面後，生氣地大罵：「難道去7-11買保險套可以試戴的嗎？你去林森北路的酒店，叫小姐試摸一下不付錢，看你走不走得出來。」館長表示，員工已在事後前往文化派出所報案，至於對方自稱是認識他的人，「認識馬英九、認識川普也要付錢，認識我的人也都要照規矩來。」