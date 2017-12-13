中經院進駐！ 高雄爭取頂尖智庫最後一塊拼圖到位

經濟部次長王美花（左三）等官員，上午參與中經院南部院區揭牌儀式。（記者王榮祥攝）

2017-12-13 12:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕財團法人中華經濟研究院南部院區，今上午在高雄財稅行政大樓舉行揭牌儀式，同時與南部多所大學及產業界簽署合作備忘錄﹔高市經濟發展局長曾文生表示，感謝中經院進駐高雄，這也是高雄爭取頂尖智庫南下的最後一塊拼圖。

中經院南院設於財稅行政大樓六樓，初期規劃4名研究人員，將以政策研究為起點，深化與南部產、官、學、研的緊密合作交流。

今揭牌儀式出席者包括經濟部次長王美花、金管會副主委鄭貞茂、立委林岱樺、高市經發局長曾文生、行政院南部聯合服務中心執行長黃義佑執行長、經濟部加工出口區管理處長黃文谷、高市議員吳益政、金屬中心執行長林秋豐等。

南部院區主任劉孟俊先針對未來南部院區營運規劃進行簡報，並與中山大學、高雄第一科大、義守大學、成功大學與屏東大學、向陽優能電力、沙崙綠能科學城與金屬中心等，共同簽署合作備忘錄。

高市經發局說明，近兩年陸續有工研院、台灣經濟研究院、商業發展研究所、經濟部南部商業服務業推動專案辦公室，以及今天的中華經濟研究院進駐高雄，上述機構都是國內政策、研究單位指標，將為高雄產業轉型提供充沛動能。

經發局長曾文生舉例，高雄正積極推動循環經濟，在技術層面已有許多業界投入，唯獨缺乏法規、政策面的支援，包括中經院在內的智庫，絕對可以協助高雄提供良策。