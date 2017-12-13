學校當畫布打造最好玩的小學 宜蘭師生共創互動式壁畫

學生們與自己參與創作的壁畫拍照。（記者林敬倫攝）

2017-12-13 12:02

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣壯圍鄉古亭國小美術代理老師殷昭靜，把學校當作畫布，與學生創作出一幅幅互動式壁畫，供校內學生、遊客及家長拍照打卡，希望能打造出一所最好玩的小學，現已完成2幅壁畫，預計完成12幅，陸續創作中；殷昭靜表示，與學生們一起畫畫，可以提升孩子的美感，也能增添學習趣味。

31歲的殷昭靜是宜蘭市人，從國中開始學美術，嘉義大學視覺設計研究所畢業，5年前來到古亭國小擔任代理美術老師，鑒於偏鄉的學生，普遍對美術興趣不高，缺乏美感，家長更不重視美術教育，殷昭靜除了上課本內的課程，也帶領孩子在課堂上製作許多精美的勞作。

約1個月前，殷昭靜看著學校老舊舍，開始有創作想法，在校長黃賜福的支持下，開始帶領學生在學校牆壁上，完成一幅幅可增添拍照趣味的互動式壁畫；殷昭靜說，從小他就熱愛美術，畫畫是讓她最有熱忱的事情，讓更多人愛上美術，是她擔任教職的目標。

殷昭靜表示，偏鄉的孩子對美術課普遍沒有熱忱，較注重國、英、數等學科，必須想一些辦法讓孩子更專注於課堂上，開始畫牆壁讓學生走出課堂外後，因為趣味性增加，孩子們變得對美術課有熱情。

「來打造最好玩的美麗小學!」殷昭靜表示，她以壯圍附近傳統的雜貨店等鄉村風貌當作題材，展現壯圍鄉的特色，平常呆板的學校頓時煥然一新，又能增加孩子的學習樂趣，可以說是一舉數得，感謝學校給予這樣的機會。

學生們與自己參與創作的壁畫拍照。（記者林敬倫攝）

學生們與自己參與創作的壁畫拍照。（記者林敬倫攝）