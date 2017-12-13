Google台灣2017年度關鍵字 「世大運」奪冠

2017-12-13 11:21

〔記者吳柏緯／台北報導〕世大運雖然已經結束3個多月，不過作為台灣近年舉辦層級最高的運動賽事，甚至帶動全民關注體育賽事的風潮，這波熱潮也同步反映在民眾的搜尋結果。

Google今天公布2017年台灣搜尋排行榜，列出過去1年搜尋量最快速成長、最獲得台灣網友關注的關鍵字。其中「世大運」榮登2017年最熱門關鍵字，緊接在後的是「寶可夢」與「通靈少女」。

根據Google的調查結果，今年台灣全民瘋運動、挺國片的風潮忠實反映在搜尋結果上，讓相關活動、作品竄升到年度關鍵字排行。以運動賽事為例，2017年大家最關注的運動焦點，例如「世大運」、「世界棒球經典賽」的搜尋量快速攀升，分佔排行榜第一名與第五名。其中「世大運」主場在台灣，激發了台灣民眾的凝聚力與向心力，更引發網友們對賽事、選手相關資訊的熱切搜尋，一舉奪下今年快速竄升關鍵字第一名；另外，台灣今年產出相當多本土優質戲劇，以仙姑索非亞的真實故事改編的「通靈少女」，拿下綜合性熱門關鍵字第三名，若是僅以戲劇類關鍵字排行，更拿下第一名。

改編自楊富閔作家原著小說，並由「國民長孫」盧廣仲演出的「花甲男孩轉大人」，也成為戲劇類關鍵字的第三名。

綜觀綜合性熱門關鍵字，去年奪下第一名的「寶可夢」，今年也因推出互動性高的新玩法，因此持續受到高度關注，獲得排行榜第二名。而第三名的「房思琪的初戀樂園」，書籍出版不久後作者輕生一事，引起許多認為書中內容與其親身經歷相關的猜想與社會高度重視，也讓民眾開始省思教育與社會價值所帶來的影響。

除了運動與影視作品外，從榜單中也能看出，與日常生活關聯性較高的議題，像是經常上榜的「颱風停班停課」，因供應管線意外引發的815全台無預警大「停電」，國人引頸期盼、終於在3月通車的「機場捷運」，以及利用作業系統漏洞主動進行攻擊的「勒索病毒」，都是網友們今年特別關注的重點。