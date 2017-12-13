直飛倫敦航線看好 華航明夏挑戰每週6航班

2017-12-13 11:20

〔記者陳宜加／台北報導〕華航12月復航直飛倫敦，插旗英國後，也成為台歐之間直飛航點最多的航空公司，初期每週飛航4班，首月訂位率均突破8成2，明年夏季班表已確定增班至每週5班，華航並透露，明年可望再增為6班，最終目標是天天直飛倫敦。

華航倫敦線原為每週一、三、五、六飛航共4班，班號為CI069／CI070；華航公布明年夏季班表，倫敦航線每週增飛1班，每週二上午8點55分，由台北出發飛往倫敦。

華航指出，為提供旅客更便捷的服務及配合市場需求，明年3月27日起，台北─倫敦蓋維克航線增飛週二航班，由目前每週4班增至每週5班，共計週一、二、三、五、六都有航班。

華航透露，倫敦航線明年可望再增至每週6班，華航總經理謝世謙於倫敦首航當天也曾說，最終目標是每天1班、天天直飛倫敦，希望這一天早日到來。

華航曾於99年3月開航倫敦，但受國際油價高漲影響，僅兩年便停飛；今年羅馬、阿姆斯特丹改直飛後，整體載客率都在8成以上，為歐洲市場注入強心針，睽違6年，本月重新以最新A350-900 XWB機隊開航倫敦蓋維克機場（Gatwick）。

華航投入歐洲市場競爭1年以來，目前歐洲業務比重占整體8.5％，直飛倫敦後可望拉到15％左右。根據統計，去年台、英間出入境將近15萬人次，較前年成長約10％，今年1至8月更成長約27％，顯示英國市場極具潛力。

華航表示，近年陸續引進14架A350、10架777新機，率先開啟歐洲全面直航，華航台北─倫敦機上提供306個座位，包括32席豪華商務艙、31席豪華經濟艙與243席經濟艙座位，直飛省下3至7小時轉機或中停時間，航程僅約13小時，冬季因逆風需14小時。

華航董事長何煖軒表示，復飛倫敦採用最省油的A350執飛，大幅省油20％之多，且航程時間縮短，相較國泰15小時、長榮中轉17小時並不含轉機時間更少，新航、阿聯酋也是中轉，首月訂位率82％，載客率8成以上就賺錢。