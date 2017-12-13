給你「醫路幸福」 台南騎樓暢通競賽...

台南持續6年推動騎樓暢通計畫。（記者洪瑞琴攝）

2017-12-13 11:01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市持續6年推動騎樓暢通計畫，今年配合行政院推動長照十年2.0計畫，競賽主題為「騎樓無阻，醫路幸福」，指定路線將以通往區域醫院周遭生活圈的騎樓為競賽重點。

「騎樓無阻，醫路幸福」騎樓暢通重點，市府已指定6條路段，分別是中西區西門路二段西側及民生路二段北側（郭綜合醫院）、中西區成功路南側及中山路北側（衛生福利部臺南醫院）、東區前鋒路二側（臺灣基督長老教會 -新樓醫院）、東區崇德路及崇明路部分路段（臺南市立醫院）、北區勝利路單側（成大醫院）及永康區甲頂路及中華路部分路段（奇美醫院）；另外競賽一般組路段則由區公所提報中。

工務局表示，市府推動騎樓暢通計畫，自101年推出5大示範區騎樓暢通，同時由各區公所輔導在地民眾，於102年首創鼓勵市民自發性參與改善騎樓之友善騎樓競賽以來，迄今全市已有27條示範路段。

工務局表示，預計107年1月進行考評，將邀專家學者及相關團體共同參與考評作業，期間還有神秘客秘密造訪各路段實施評分，以及開放「網路投票」活動，屆時市民可以上市府網站，選出自己心目中認為最友善的騎樓路段，預定於2月公布名單。

今年台南騎樓暢通計畫競賽主題「騎樓無阻，醫路幸福」，以通往區域醫院周遭生活圈的騎樓為重點。（記者洪瑞琴攝）