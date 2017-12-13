全教總公布今年10大教育新聞 教育金驢獎再頒賴揆

全教總今天公布今年10大教育新聞，全教總理事長張旭政（中）表示，民進黨政府上台一年多，10大教育新聞顯示的是，我國教育正在十字路口，「右轉」兇險大，最大的危險是高等教育，沉痾已重，解方卻無。（記者林曉雲攝）

2017-12-13 10:41

〔記者林曉雲／台北報導〕全國教師總工會今天公布自選的「2017十大教育新聞」，依序為「年金改革暫告段落」、「高教問題層出不窮」、「偏遠地區學校教育發展條例三讀」、「課綱文白爭議」、「技專考招變革惹議」、「幼教政策百孔千瘡」、「教師評鑑退場」、「高中職班級人數調降」、「政院通過私立大專校院轉型及退場條例草案」、「行政減量攏系假」，教育金驢獎第二次頒給上任不久的行政院長賴清德。

全教總理事長張旭政表示，民進黨政府上台一年多，10大教育新聞顯示的是，我國教育正在十字路口，「右轉」兇險大，最大的危險是高等教育，沉痾已重，解方卻無；國民教育改革不斷，隱含其中的卻是「市場化」的力量，這個「向右轉的改革」方向很可能將教育的百年根基刨除，不得不慎防。

張旭政表示，全教總將金驢獎第二次頒給賴清德，得獎理由是擴大私幼補貼，幼教走向市場化，使幼兒和教保員都在哭，而教育界盛傳，賴揆一上台，就要求政委和各部會，想辦法框200億補貼私幼，因數字很大，風聲就傳出來。

第1名：教育新聞是連續進榜六年的公教年金改革大勢底定，可望暫告段落。 第2名：是高教問題層出不窮，完整對策付之闕如；相關的是第9名行政院近日通過院版「私立大專校院轉型及退場條例」正式預告高教嚴冬來臨。

張旭政表示，高教問題包括最高學府校長捲入論文造假風波、私立大學董事會家族化的爭議等，但教育部卻不斷用補助面對，看不出根本的解決方法，高教風暴才要開始，唯一難能可貴的是行政院版本堅守「校產歸公」立場。

第3名：偏遠地區學校教育發展條例三讀，全教總提醒，空留3分之1人事經費聘請專聘教師、代理教師的規定，傷害的是整個教育制度和偏鄉的未來。

第4名：課綱爭文言文比率爭議，張旭政直指，背後代表的是政治的意識形態，應回歸民主國家的教育專業，適合學生的教材才是重點。

第5名：技專考招變革惹議，在基層教師反彈下暫緩實施，全教總呼籲徹底檢討決策過程。第6名：幼教政策，張旭政直批百孔千瘡，少子化、幼兒托育已是總統關心的問題，但國內的幼教政策還停留在金錢補助和量的增加，幼教品質無人聞問。

全教總肯定教育部停辦教師評鑑，改推動「教師專業支持系統」給予第7名，也肯定調降高中職班級人數，給予第8名，但認為理想的目標應在110年降到30人以下，教育部努力的空間還很大。

至於教育部宣布學校行政業務減量，因「上有政策、下有對策」，基層完全感受不到行政真的有減量，列為第10名教育新聞。另正在立法院審議的「實驗教育三法」也是對教育影響極大的法案，張旭政表示，教育部沒有個底，教育界也感受不到方向。

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