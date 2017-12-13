台北馬拉松週日登場 大範圍交管、公車改道

因應2017台北馬拉松舉行，當天將實施大範圍交通管制。（圖由台北市交通警察大隊提供）

2017-12-13 10:19

〔記者黃建豪／台北報導〕2017台北馬拉松將於12月17日（週日）清晨5時至下午1時舉辦，參加選手人數共計2萬7000人，行經路線廣及信義、松山、中正、中山等行政區，為此，當天台北市警察局將實施交通管制，沿線道路將禁止車輛、行人、自行車通行，此外，受管制影響，共計有205條公車及國道客運，當天將配合改道或於管制區外折返，受影響公車站位計441站，其中部分路線減班、停駛，停駛民眾多留意。

台北市交通警察大隊指出，馬拉松活動將於17日上午6時30分起跑，沿線行經市府路、信義路、松智路、松高路、逸仙路、仁愛路、信義路、杭州南路、愛國東（西）路、中華路、忠孝西路、重慶南路、凱達格蘭大道、中山南（北）路、北安路、明水路、樂群一路、堤頂大道、麥帥二橋、塔悠路與基隆路車行地下道等市區道路，以及中山橋至成功橋間的基隆河左、右岸河濱公園自行車道。

為維護交通秩序與活動安全，行經路段都會實施交通管制，由警察局派員至各路口駐守，禁止車輛（含行人及自行車）通行，管制期間提醒用路人避開交通管制路段，提前改道行駛，改道動線及替代道路。

公車部分，將有205條路線受影響，公共運輸處呼籲，因公車路線受交通管制影響，行駛時間較原路線將增加1倍以上時間，請提早或避開管制時段出門，或多加搭乘捷運各線。活動期間公車改道、減班、停駛等資訊，可至公共運輸處網站或「2017台北馬拉松」活動網站查詢，另可電洽站牌上各公車調度站詢問，或台北市民當家熱線1999（外縣市：02-27208889）詢問相關訊息。

捷運方面，台北捷運公司表示，為方便民眾參加 2017台北馬拉松，12月17日當天台北捷運系統將提前於清晨5時20分於各端點站發出首班車，文湖線班距約6至7分鐘，板南線班距約8至10分鐘，其餘路線班距約10至15分鐘；小碧潭支線及新北投支線，則維持早上6時營運，未提早發車；早上6時過後，捷運全系統恢復正常。

此外，12月17日上午6時30分至9時30分，捷運全線車站月台電視將定時轉播馬拉松賽事，旅客候車時可一起為選手們加油。