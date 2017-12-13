週五前受東北風吹拂 北東涼冷、中南部溫差大

2017-12-13 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕今天水氣減少，但北、東還是會下雨，中南部則轉晴！

天氣即時預報在臉書上分享本週天氣，週三、週四、週六，北部降雨大多集中在「北北基宜花」，桃竹苗台東，有雨偏少；中南部幾乎維持好天氣；外島週三仍有點水氣，後續轉乾。

溫度方面，天氣即時預報說，週五前都是微弱東北風吹拂，北東部整天涼冷、中南部溫差大；週六下午起，強冷空氣南下，將一路影響至「下週三」。

至於空氣品質，天氣即時預報說說，目前除了高雄、北屏東空氣稍差（普通～敏感族群不健康），其餘地區都是良好～普通為主。