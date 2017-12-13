台大機械碩士多益900 公司底薪只開這價碼...

台大碩士畢業的薪資，再次引發網友熱議。圖為台大校園徵才博覽會。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-12-13 09:57

〔即時新聞／綜合報導〕先前有台大機械碩士的網友開出起薪5萬8000元，引起網路熱議後，又有一名成大機械學士、台大機械碩士的網友，表示最近拿到一份底薪3萬6000元的工作，認為這份工作的底薪實在太低。有網友認為，「你的學歷這薪水太扯」、「別寵壞慣老闆啊」。

網友「turtlesun」在PTT的Tech_Job板上表示，他是一名社會新鮮人，成大機械學士、台大機械碩士畢業，擁有多益900分以上的金色證書，最近拿到一份類似PM（助理工程師）的工作，底薪3萬6000元、每個月油資和伙食補助3900、年終加考績獎金8至10個月，加起來年薪接近80萬。但他認為底薪實在有點低，因為這也是第一份工作的薪水，擔心以後自己的行情變差。

許多網友表示，這份工作的薪水，對不起他的學歷，「如果你不急就再找啊」、「別糟蹋自己，你條件非常好，有900就海放一堆人了」、「你確定你不是反串？不覺得誇張？」、「你的月薪加10k比較正常，加15k才算好」。

也有人認為，底薪影響往後工作，「只有底薪才是真的，獎金年終只是畫大餅」、「太低，低底薪請不要考慮，往後換工作你沒有籌碼」、「你的學歷這薪水太扯，而且第一份工作很重要，影響日後轉職空間，慎選啊」。

網友「wt」給出建議，指該文中沒有提及產業，產業會非常大程度的影響薪資結構，選錯產業，薪資就卡住，選工作的同時，也要慎選產業及公司。建議新鮮人，籌碼就是多錄取幾家公司，選同一產業裡高薪的去，或用高薪的缺，回頭跟想進去的公司談，把薪水拉高。