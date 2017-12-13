4縣市豪、大雨特報！週六恐有強烈冷氣團

今天受到東北季風持續影響，台灣附近水氣增多，各地皆有雨。（資料照）

2017-12-13 07:00

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天受到東北季風持續影響，台灣附近水氣增多，各地皆有雨，北部、東部及東北部氣溫則偏微濕冷，中南部則稍回溫，氣溫偏暖。氣象局在今早6時發布宜蘭縣豪雨特報，新北市、基隆市、台北市大雨特報。

氣象局表示，今天迎風面的北部及東半部地區降雨機率大，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨時間長，雨勢明顯，中南部地區則是多雲為主，但可能會有飄雨的情形，主要降雨都在山區。

氣溫方面，各地清晨低溫大致落在16至19度間；北部及宜蘭、花蓮白天高溫只有18到21度；中南部及台東白天起雲量有機會減少，會稍微回溫一些，高溫約23到27度。

週六將會有新一波較強的冷空氣南下，此波冷空氣將達大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級，各地氣溫明顯下降，低溫將會持續至下週二，預計北台灣只有12度。

因東北風增強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域將有9至10級強陣風，沿海風浪可達2至4米，海邊活動需注意安全。

今天受到東北季風影響，境外污染易傳送到台灣地區，但台灣地區因降雨影響污染濃度增加不多，中南部地區為弱風區，擴散條件不佳，易有局地污染無法擴散，污染濃度增加程度較明顯。北部及宜蘭地區空氣品質為良好等級；中部、雲嘉南及金門地區為橘色提醒；高屏地區擴散條件持續不良，仍為紅色警示；其他地區為普通至良好等級。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 12 ~ 17 14 ~ 21 14 ~ 24 15 ~ 19

今天各地天氣概況。（圖取自氣象局）

今天各地紫外線指數。（圖取自氣象局）