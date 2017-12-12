恆春半島新種陸蟹多 學者盼「前瞻」手下留情

2017-12-12 22:18

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣政府水利處今南下恆春，舉辦「恆春半島整體水環境改善計畫」地方說明會，初步選定四重溪、東門溪、港口溪及保力溪做環境美化，學者李政璋、邱郁文等人得知後緊急呼籲，「保力及港口溪新物種豐富，盼前瞻工程勿為了作而作，手下留情！」

在2016與2017年間，陸蟹學者李政璋在保力溪與港口溪就確定有三種新的樹棲蟹類正待期刊發表命名（其中2個新種，1個新記錄種）、以及細爪擬相手蟹、假相手蟹等7種新紀錄陸蟹（2個新記錄屬，5個新記錄種），總計有9種新成員。

李政璋說，港口溪與保力溪是生物研究者的聖地，包括台灣陸蟹權威劉烘昌等人，1994年至今在兩地產出了多篇世界級研究報告，發現10餘種新陸蟹，這兩條溪因此在國際期刊曝光多次，也是黑面琵鷺等多種候鳥猛禽與保育類津田氏大頭竹節蟲在台灣少數的棲地，希望「前瞻」綠美化工程，別把2條溪整治成台北的淡水河。

恆春當地里長對於這項前瞻工程也有不少疑慮，大多希望綠美化之餘，上游水土保持、河道疏濬及整頓應先做；生態保育人士張怡、古清芳等人則質疑，河流水質不改善，工程破壞生態，未來綠美化給誰看？

「只是挑選地點聽取意見，尚未決定工法及地點。」屏縣府水利處人員表示，目前仍在聽取地方意見階段，初步挑選4條溪作水岸環境改善，地方有更適合地點仍可建議，未來規劃設計階段還會有專家學者「生態檢核」，也會建議環保局提水質改善方案，整體營造當地水環境。