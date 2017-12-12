世界最大環境獎摘金 歐萊德要帶動上下游重視環保

2017-12-12 22:13

〔記者楊綿傑／台北報導〕2017年英國全球綠色環保獎今天頒獎，我國綠色髮妝品牌O’right歐萊德一舉奪得最大金牌獎肯定，讓台灣因為環保發光發熱，O’right歐萊德更發表承諾，2018年起，產品不再使用石油製造的新塑膠，升級成減碳75%的百分之百再生塑膠瓶器，為環保做更多。

英國全球綠色環保獎（The Green World Awards），是由英國綠色組織（The Green Organization）於1994年成立，表彰在全球環境保護的推進上有良好表現的公司、組織及政府機構；後擴及全球化，是目前全世界參與評選機構最多、影響力最大，且國際聲望最高的全球綠色獎項，過去包括韓國仁川機場、英國牛津布魯克斯大學等單位都曾獲獎。

O’right歐萊德在2016年時，就已經創全球美妝企業之先，推出全球第一瓶可溯源百分百再生塑膠瓶器洗髮精，過去也曾受邀環保署記者會，分享循環經濟的做法及歷程，近年更得過多項綠色企業及環保獎項。O’right歐萊德指出，這些努力證明一個營利企業也能真正做到環境永續承諾，而且可以帶動上下游供應鏈業者及消費者一起重視環保議題。

O’right歐萊德董事長葛望平說，因為他的體質很敏感，常常被過敏症困擾，自己本來就想製造天然成分的產品，要改變化學產品圍繞的狀況。後來父母親因為腎臟病及癌症同年相繼過世，更讓他認為推廣不含有毒重金屬及化學物質的產品很重要，進而將企業帶往綠色有機方向發展。