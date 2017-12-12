明各地多雲有雨 週六冷氣團南下大降溫

北部及宜蘭、花蓮天氣濕冷，預測白天高溫只有18到21度左右；其他各地則較為舒適，中南部及台東白天起雲量有機會減少，會稍微回溫一些，高溫約23到27度。（資料照，記者方賓照攝）

2017-12-12 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕明（13）日受東北季風影響，各地多雲中部以北及宜蘭、花蓮地區有短暫雨，其他地區也有零星降雨。

據《中央氣象局》預報，受東北季風持續影響，台灣附近水氣仍多，迎風面的北部及東半部地區天氣較為陰雨，其中在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨時間長、有時也會有較明顯雨勢。

氣溫方面，各地清晨低溫大致落在16至18度間；北部及宜蘭、花蓮天氣濕冷，預測白天高溫只有18到21度左右；其他各地則較為舒適，中南部及台東白天起雲量有機會減少，會稍微回溫一些，高溫約23到27度。

《天氣風險公司》表示，預計週六會有一波較強的東北風，冷空氣將從初期濕冷，之後轉為乾冷。低溫有機會下看到11-13度，週末的這波降溫，時間可能較久。

空氣品質方面，受東北季風影響，境外汙染易傳送到台灣地區，但台灣地區因降雨影響汙染濃度增加不多，中南部地區為弱風區，擴散條件不佳，汙染濃度增加程度較明顯；北部及宜蘭地區空氣品質為良好等級；中部、雲嘉南及金門地區為橘色提醒；高屏地區擴散條件持續不良，仍為紅色警示；其他地區為普通至良好等級。

受東北季風影響，各地多雲中部以北及宜蘭、花蓮地區有短暫雨，其他地區也有零星降雨。（圖擷取自中央氣象局）

北部及宜蘭地區空氣品質為良好等級；中部、雲嘉南及金門地區為橘色提醒；高屏地區擴散條件持續不良，仍為紅色警示；其他地區為普通至良好等級。（圖擷自行政院環保署官網）