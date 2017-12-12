桃園「木育玩具創作競賽」 98隊同台PK

桃園木育玩具創作競賽件件作工細緻，令人愛不釋手。（記者李容萍攝）

2017-12-12 21:37

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府教育局與台灣玩具圖書館協會、埔頂國小、介壽國中、至善高中、萬能科技大學共同舉辦「木育玩具創作競賽」，計有來自全國共98隊參賽，參賽團隊依據安全健康、設計創意、造型美感、發展教育及市場需求性評比，每件作品都讓人愛不釋手。

比賽成績今天傍晚揭曉，各組冠、亞軍分為：國中小組─台中市豐原國小科學木工社「世界盃足球賽」、屏東縣琉球國小「哦！海洋！ SOS！」，高中職組─台北市木柵高工「水管拼拼樂」、桃園市至善高中「童玩坦克」，大專院校─彰化縣大葉大學工商業設計系「善解人意」、新北市黎明技術學院創意產品設計系「動物積木」，社會組一豐原科學木工坊「小丑先生與飛行器」、黃信淯「鐘擺擊球桌遊」。

桃園市長鄭文燦蒞會打氣表示，木質玩具是古老的智慧，特別溫暖，具有安全、環保、創意三大特質，市府除舉辦「木育玩具創作競賽」，規劃在未來的八德大湳森林公園籌建「桃園市立玩具圖書館」，在北區、南區各找一所學校作為玩具資源中心，推廣玩具教育，進行二手玩具交換，培育玩具達人，期盼將木質玩具的傳統保留下來。

台灣玩具圖書館協會理事長葉國芳也說，台灣木製設備以及技術養成資源豐厚，加上「木頭是活的材料」，放在室內可讓溫濕度平衡，比塑膠玩具來的更好，但木製成本相對塑膠製，高出將近2倍，目前台灣僅20多家廠商有登記製造木製玩具，未來盼木製玩具能更蓬勃發展。

參賽的至善高中家具木工科團隊，有人從小就愛坦克車，就讀家具木工科後，透過專業工藝及拋物線理論，打造可360度旋轉炮台，並以特製橡皮筋發射炮彈的木質童玩坦克車，一圓兒時夢想；來自琉球國小的小選手林育全，為了讓更多人知道海洋的重要，採用在海邊撿拾垃圾及漂流木，打造合作型遊戲，結合桌遊及釣魚遊戲，提醒民眾保護自然環境，讓生態復育的觀念扎根下一代。

桃園木育玩具創作競賽件件作工細緻，令人愛不釋手。（記者李容萍攝）

桃園木育玩具創作競賽件件作工細緻，令人愛不釋手。（記者李容萍攝）

桃園木育玩具創作競賽件件作工細緻，令人愛不釋手。（記者李容萍攝）

桃園木育玩具創作競賽件件作工細緻，令人愛不釋手。（記者李容萍攝）

桃園木育玩具創作競賽件件作工細緻，令人愛不釋手。（記者李容萍攝）

桃園木育玩具創作競賽小朋友試玩參賽作品。（記者李容萍攝）