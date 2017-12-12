石門水庫放養魚苗 快快長大...變成餐桌上「石門活魚」

北區水資源局邀請石門、三坑國小師生齊聚石門水庫大壩碼頭放養魚苗。（記者李容萍攝）

2017-12-12 20:32

〔記者李容萍／桃園報導〕在石門水庫從事捕魚的漁民有福了！水利署北區水資源局今天下午邀請鄰近石門水庫的石門、三坑國小師生，前往石門水庫大壩碼頭舉辦魚苗放養活動，19日另邀百吉國小師生在阿姆坪碼頭放流魚苗，預計二次共放流大頭鰱、烏鰡及草魚魚苗12萬6000尾；今年所放流魚苗於1年後可長至3台斤大，2年後可達到6至10台斤。

北區水資源局局長江明郎表示，時值初冬之際，颱風季節已過，水庫不會進行大規模放水，魚苗有充足的時間在水庫水域內成長，讓水域生態能永續發展，藉由活動讓學童實際體驗水庫生生不息、參與保護水域及愛護水資源行動，同時落實水資源環境生態教育。

這次放流魚苗草魚、烏鰡、大頭鰱等都是可以淨化水質並且適合水庫生長環境的魚種，魚苗每尾約為10公分長，在其成長過程會吃掉水中的浮游生物和藻類，對水庫水質淨化有很大幫助，像大頭鰱會吃水中浮游生物，烏鰡吃蛤螺類，草魚吃布袋蓮、浮萍等，放流這些魚苗達到有效淨化水庫水質，減少對水庫閘門等水工設施造成不利的影響。

江明郎說，在不使魚源枯竭且適度回饋水庫淹沒區居民的前提下，允許水庫淹沒區居民經申請核可捕撈魚類，限制捕撈方式及漁民總人數在72人以內，讓民眾到石門水庫遊玩，除了欣賞美麗的湖光山色，也可到附近活魚餐廳品嚐新鮮美味的石門活魚。