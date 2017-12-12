荔枝變造景小盆栽 客廳現摘現吃不是夢

太平區農會今天舉行小品盆栽成果展，各式漂亮的盆栽吸引民眾目光。（記者陳建志攝）

2017-12-12 20:00

〔記者陳建志／台中報導〕荔枝是太平重要的經濟果樹，不過因產期集中，常發生供過於求價格下殺的狀況，太平區農會為了創造荔枝多元的經濟價值，4年前開始開設園藝研習班，把荔枝樹照顧成高度不到100公分的盆栽，民眾只要在家中客廳就能自己摘最新鮮的荔枝品嚐，今天農會舉行成果展，農會希望進一步調整產期，讓民眾過年時能在家中擺盆「大吉大利」的荔枝盆栽。

太平區農會總幹事余文欽表示，太平區荔枝種植面積約800公頃，是太平最重要的經濟果樹，目前以黑葉品種為主，並有糯米、桂味和新品種的吉荔荔枝，但因荔枝產期集中在5、6月，常出現價格崩盤、果賤傷農的情況。

余文欽表示，為了提升農民獲利，除以多樣化品種將產期錯開，4年前並開設園藝研習班，聘請曾任中華盆栽藝術全國總會評審主委的吳建章老師指導，將荔枝果樹盆栽化，吸引荔枝產銷班和對園藝有興趣的民眾參加，今天起到14日中午12點，一連2天舉行成果展。

余文欽表示，荔枝盆栽以新品種的「吉荔」荔枝栽培，希望將果樹盆栽化後，民眾不管在哪裡都可以從事農業，未來並希望進一步調整產期，讓盆栽荔枝在過年時結果，搭配「大吉大利」的應景吉祥話，創造荔枝更大的經濟效益。

盆栽老師吳建章表示，要將高大的荔枝果樹縮小成不到100公分的盆栽果樹難度頗高，首先需透過「高空壓條」的技術，將荔枝移植到盆栽，再透過「摘芽」抑制生長，加上肥料的控制，達到荔枝盆栽化的目標。

吳建章強調，目前培育的荔枝盆栽已經能在5、6月產期時順利開花結果，民眾在客廳現摘現吃荔枝已經不是夢，因農會想改變產期，讓盆栽荔枝在過年時結果，創造更大的效益，這樣的理想還需進一步和農業專家研究，看如何達成此目標。

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