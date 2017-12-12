再現鹿港大街歷史風華 從立面規範做起

2017-12-12 19:39

〔記者劉曉欣／彰化報導〕再現鹿港中山路歷史風華！鹿港中山路的民居建築新舊不一，彰化縣政府建設處表示，依照都市計畫通盤檢討，鹿港中山路兩旁的民宅，未來只要增建、改建、新建或是修建，從立面、高度到色彩等等，都要符合都市設計審議規範；鹿港鎮長黃振彥則強調，中山路民居立面保存確有必要，未來也將爭取相關減稅等優惠，來感謝屋主的全力配合！

由台灣小鎮資產文化協會主辦的「再現鹿港大街（中山路）風華」座談會，今天在鹿港公會堂登場，希望能夠引進台北大稻埕歷史風貌保存的實例，來作為鹿港中山路民居保存的參考，與會人士都認為，首先就是要讓中山路民宅不能再任意拆建，應該要有所規範。

縣府建設處人員表示，今年初通過鹿港福興都市計畫通盤檢討，其中就有針對鹿港中山路兩旁民宅提出規範，也就是屋主要進行民宅新建或是修改增建，所提出的設計書都要符合立面、高度、色彩、夜間照明、圍牆等等規範，通過都市設計委員會審議通過才能取得建照。

黃振彥表示，中山路是鹿港大街，立面獲得保存，讓人進入鹿港小鎮才會有特別的感覺，希望民眾日後要蓋房子，就要配合政府的規劃，而對屋主的配合，也將努力爭取其它配套或是稅金的優惠。

文化局長陳文彬表示，都市計畫應該把歷史文化的脈絡放進去，才能呈現歷史街道的風味。

台灣小鎮文化協會常務理事許書基表示，鹿港要發展觀光，就要重現歷史文化風華，才能具有競爭力，中山路是鹿港觀光門面，從立面保存的規範做起，正是跨出鹿港大街重現風華的第一步！