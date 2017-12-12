「小上海」少見遺跡 日治布袋留置所夷為平地

2017-12-12 19:49

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮在民國30到40年代，因來往港區船隻、貿易商眾多，有「小上海」之稱，最近政府在該處推動觀光，要讓遊客重見「小上海」風華，但這2天當地民眾發現，舊時貿易興盛時的「舊高雄關稅局布袋留置所」已被夷為平地，大嘆可惜；負責拆除的雲嘉南濱海國家風景區管理處回應，因舊有建築損壞不易保留，且無文資身分，考慮未來用途，因此拆除擬蓋新建物。

舊時布袋與廈門有貨運通航，當時商旅往返興盛，因此布袋有小上海之稱；布袋留置所位於布袋嘉應廟前，原是日治時代建築，後經多次整修後改為高雄關稅局布袋留置所，建物後方則是嘉義縣歷史建築「貞愛親王殿下御上陸紀念之碑」。

布袋嘴文化協會總幹事蔡炅樵說，高雄關稅局布袋留置所是布袋早期因海上貿易興盛所設的機構，雖因時代變遷而閒置，但是少見的「小上海」遺跡。

蔡炅樵說，雖然建築外觀並非特殊，也已損壞，但地方觀光發展想找回「小上海」風華，海關是最能表彰其舊時精神，其實當初應可將舊建築融入新建築中，但已經拆除，相當遺憾；希望未來公家機關面對舊建物，不要僅從外觀判斷，而應從歷史文化意義探討，未來此地用途，應開說明會納入地方意見，並建議官方對布袋舊街區做整體規劃。

雲管處長徐振能說，因建物僅剩牆面，屋頂已嚴重損壞拆除，且舊建物無使用執照，重新整建後在結構上恐難取得簽證，無法取得使用執照等做後續利用，因此進行拆除，新建物未來會陳列布袋老照片與文史資料，做為布袋社區小旅行的門戶，之後會向在地鄉親說明未來願景。