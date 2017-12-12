高雄市「金暉獎」頒獎 退休軍官當志工12年獲表揚

陳銘驤（左）說故事生動活潑。（高雄市美術館提供）

2017-12-12 19:37

［記者黃旭磊／高雄報導］退休軍官為兒童說故事，獲高雄市志工金暉獎。

高雄市志願服務最高榮耀「金暉獎」今天（12日）頒發，獲績優志願服務人員獎有30人、高醫志工隊等4隊獲績優志工團隊獎、財團法人陽光社會福利基金會等兩隊獲創新服務獎、李林愛玉等兩組獲績優志工家族獎。

高雄市社會局副局長葉玉如為獲獎者披掛彩帶，其中，陳銘驤獲特殊貢獻人員獎，他40歲從軍職退休，12年來為兒童說故事有「Uncle Fat（胖叔叔）」稱號，自編腳本搭配歌曲、動作融入傳統文化，曾應邀到馬來西亞、印度、泰國、中國北京等地說故事。

李林愛玉獲家族志工獎，李家3代、8人當志工，兒女、丈夫、媳婦、女婿及孫侄協助受刑人、貧困家庭、兒童、受災居民度過難關。李林愛玉表示，生命最有價值的是為別人付出，家族成員有共同為善理念，生活更融洽。

社會局長姚雨靜說，市府從民國80年起，每2年與社團法人高雄市志願服務協會共同舉辦金暉獎表揚活動，現今，市區有2100多個志工團隊及10萬9000名志工，活躍於社福、環保、巡守、文化、衛生、教育等領域。

今年新增創新服務獎，財團法人心路社會福利基金會青年志工隊，顛覆觀念，以志工服務模式培養智能障礙孩子自立生活與社會融合，表現獲外界肯定，而財團法人陽光社會福利基金會-志願服務祥和第93隊，秉持對燒燙傷及口腔癌術後顏面損傷患者關懷，每年進行超過100場的校園、社區巡迴，並研發「口愛綜」，以燕麥、白米、地瓜、細碎肉包粽，讓口腔癌患者感受美食及節慶喜悅。