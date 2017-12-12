全國大學「省水一哥」 每年省7340公噸水

大葉大學儲存雨水，澆灌花木。（記者顏宏駿攝）

2017-12-12 19:25

〔記者顏宏駿／彰化報導〕大葉大學利用校內資源，再與校外廠商合作節水，每年可以省下7340公噸的水，相當於節省水費10萬元，今年再度獲得經濟部舉辦「106年度齊心抗旱節水」表揚，這已經是大葉大學連續4年獲得此殊榮。

大葉大學總務長莊基仁說，目前主導校內節水工作的則指出，大葉大學的水資源本來就不如平地學校充裕，再加上近年來學生人數增加，導致用水負擔加重，所幸學校善用「節水科技與教育雙管齊下」策略，一方面持續實施節水教育激發出全校師生的節水意識，再加上結合校內專業老師與總務處的技術投入，因此才能創造出亮眼的節水績效。

他說，頂番婆是國內水五金的生產重地，境內有許多業者研發出節水的水龍頭，他們與業者結合，讓他們以學校作為試驗點，成果斐然，兩者雙贏。

其次，大葉大學所採行的多元化節水設施內容及具體績效，他也舉例說明，該校除了運用體育館屋頂等地點大量收集雨水澆灌花木外，還興建MBR生物薄膜污水處理場，利用生物濾膜反應器處理污水成可再利用的中水。另外還將地下湧泉應用在園藝景觀，打造美觀、環保與永續利用的綠色校園，結果使全校用水量逐年下降，目前全校師生每年約可節省自來水7340公噸，相當於節省水費新台幣近10萬元。