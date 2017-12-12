當年就學受資助 情侶檔校友返校還願

2017-12-12 19:13

〔記者蘇福男／燕巢報導〕高雄第一科技大學7年前首創「傳愛還願助學計畫」，超過1700位清寒學子受惠，順利完成學業，明年併校前、今年末次校慶校方舉辦義賣活動，有1對曾受資助的情侶檔校友返校還願，表示「要繼續傳愛下去！」

第一科大「傳愛還願助學計畫」緣起於校長陳振遠於民國99年9月9日，以「你助學、我服務、他還願」為理念推動，也是全國首創結合助學捐款與社會服務的活動，希望有錢出錢、有力出力，協助清寒學子完成學業，陳振遠更率先拋磚引玉捐出99萬9999元，希望此計畫「傳愛久久」。

根據校方統計，7年來累計募得約1300多萬元，受惠學生超過1700位，每年投入志願服務皆超過4萬小時。

明年高雄第一科大將與高應大、高雄海洋科大併校，但這項助學計畫並不受影響，第一科大末次校慶，學生手工打造限量版23輛「愛心鐵馬」模型義賣，每輛義賣5000元，所得捐作助學計畫基金。

校長陳振遠率先以1萬元認購1輛，校友認購也十分踴躍，23輛愛心鐵馬模型認購一空，所得13萬元全捐給助學計畫，其中，1對曾受資助的情侶檔校友，當年分別就讀應用英語系和機械與自動化工程系，2人特地返校共襄盛舉，認購1輛愛心鐵馬。

2人表示，就學期間每學期的學雜費、生活費，都是沉重的負擔，除了靠自己打工賺錢，還好校方有助學計畫得以減輕經濟壓力，她說，畢業後一有能力，最先想到的是回饋母校，希望幫助更多清寒學弟妹減輕就學負擔，「要繼續傳愛下去！」

第一科大表示，即便日後併校，助學計畫基金也會交由新大學繼續執行，資助清寒學子傳愛久久。