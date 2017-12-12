因應萬物聯網！中華電信：明年手機需通過IPv6才能上架

2017-12-12 19:19

〔記者陳炳宏／台北報導〕因應網路化、行動化與智慧化的數位經濟發展趨勢，由台灣網路資訊中心（TWNIC）所舉行的網際網路論壇（2017 Taiwan Internet Forum）今天登場；國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡致詞時表示，行政院9月核定TWNIC改隸於NCC，代表台灣面對寬頻社會帶動的數位轉換、以及未來迎向數位經濟的過程中，包括IPv6等環境要積極整備。中華電信執行副總經理林國豐也表示，2018年起，中華電信新上架的手機需相容於IPv6規格。

現行IPv4的網址是由4組數字組成，IPv6網址改由6組數字，將來萬物聯網要讓萬物都能有一個自己專屬的IP，更方便通訊，才會有IPv6；過渡期間雖然雙軌並行，但使用IPv4 總是要經過轉換才能與IPv6溝通，其中衍伸的最嚴重就是網路不順與資安問題，蘋果公司去年6月App就已經要求要用IPv6才能上架。

到了IPv6，網址雖然已改由6組數字組成，但是對於用戶而言，上網不用記IP，而是用網址，因此不會因為IPv6而有所改變，舉例來說，到了IPv6，自由電子報的網址還是「www.ltn.com.tw」。

詹婷怡表示，網路化、行動化過程中，必須看到智慧化趨勢，如自駕車、人工智慧、AR/VR、區塊鏈、大數據、雲端等科技技術發展，帶動，未來社會形態必然產生極大轉變，尤其工業生態會經由通訊技術所帶動的垂直領域整合重組，當社會面對這樣的多方面議題都需及早討論才能回應數位經濟與未來網路社會發展需求。

詹婷怡說，在數位轉換過程中，需把相關的、可能的議題都要全面討論，並納進所有力量，過去NCC僅在網路基礎建設的基礎層、邏輯層有部分業務，現在則可以重整所有相關議題。

詹婷怡也指出，IPv6是一個重要議題，大的國際企業、組織都在探討，NCC未來會將接近國際IPv6最新管理的推動政策，與TWNIC來協助國內相關業者、單位進行轉換與擴大普及率，而在網域名稱，隨著網域名稱管理機構（ICANN）通過新頂級網域名稱擴大開放，NCC未來也會協同TWNIC等組織擴大國際交流、關注「.taiwan」的發展等，這攸關台灣在網際網路世界的發言權。

詹婷怡說，NCC是基於寬頻社會帶動數位轉換、支持數位經濟成長與網路社會發展，這是NCC非常重要的任務與使命，透過網路資安防護建制，可即時掌握包括固網、行網、海纜、衛星、有線電視、網域名稱（DNS）等網路運作，必須做到防護演練、及各種不同的應變計劃。

詹婷怡受訪時表示，TWNIC即將召開董事會，將由下一任董事長與執行長，盤點目前台灣IPv6現況，再根據國際經驗加強推動，台灣行動寬頻滲透率極高，終端大部分問題也克服了，若從大企業、與政府一起努力，IPv6推廣還是有機會趕上國際腳步。