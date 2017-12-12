為921災區老人送餐 機車行老闆18年來散盡家財

2017-12-12 18:41

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣生活重建協會理事長邱慶禧，921大地震後即投入國姓鄉災區老人送餐服務，散盡家財18年來送餐不曾中斷，他的愛心獲港澳台愛心基金會的「愛心獎」，今天是他的生日，剛好啟程赴港領獎，他說，這是給他最好的生日禮物。

今天是邱慶禧的53歲生日，他由兒女陪同一起搭機到香港，晚上參加基會為愛心獎得主辦的歡迎餐會，明日正式頒獎，該獎項不只有獎牌，且有美金10萬元獎金，他說，今年的生日禮物是最特別的，而最開心的是這筆相當於新台幣300萬餘元的獎金，將可挹注送餐經費，讓每年要籌500萬元來補貼該經費的他，有了300萬元可稍稍鬆一口氣。

邱慶禧在大地震前是機車行的老闆，經濟不錯，衣食無虞，他的19歲機車行師傅在大地震中被壓死，天災也毀了他的機車行，這一震改變了他的人生觀。他收掉機車行，並開始投入救災工作，並展開災區老人送餐工作。

送餐讓他發覺很多老人問題，於是也讓他承擔老人的照顧和為貧困者送終的工作，這一做就停不下來，他每年都在籌措經費，但他笑說「老天幫忙下，關關難過關關過」。他的無私奉獻，感動了很多人，幫忙出錢出力，像金錢豹舞廳的大班陳圓圓就是其中一人，她幫國姓鄉獨居老人募到禦寒衣服和棉被，也為國姓和仁愛的偏鄉孩子募到書包鞋子和文具，與邱慶禧一起關懷老人與小朋友。