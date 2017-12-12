空污嚴重停辦運動會 中市議員建議比照高市

2017-12-12 18:13

〔記者張菁雅／台中報導〕高雄市議會日前決議各級中小學不得在空氣污染嚴重季節辦運動會，台中市議員張廖乃綸今天在總質詢時詢問市長林佳龍，台中市是否比照辦理？林佳龍表示，台中空氣品質比高雄好，不一定要比照辦理，且台中市已有相關規定，空氣品質若達紅色等級，學校可以停止戶外活動。

張廖乃綸指出，今年冬季從11月以來，空污明顯嚴重，高雄市議會在6日做成決議，要求各級中小學不得在每年12月至隔年2月空氣污染嚴重季節辦運動會，高雄市政府則表示決定行文各校明令禁止。高雄市的作法是勇於承認空污嚴重，採取重要措施，亡羊補牢，反觀台中市卻讓紫爆日允許國小辦運動會，置學童的健康於不顧。

張廖乃綸進一步表示，11月29日那天，忠明測站空氣品質指標值（AQI）大於150，已經紫爆，卻有學校照常舉辦運動會，家長憂心忡忡，擔心孩子不知吸進多少致癌物，最近是各級學校辦運動會的旺季，台中是否比照高雄做法？

林佳龍表示，當AQI大於150，學校可參考調整戶外課，但基本上，台中市很少AQI大於150，市府治本的辦法是減少空污，且台中空氣品質比高雄好，不一定要比照辦理；另外，空氣品質可以事先預測，大家要相信天氣預報。

林佳龍也說，每年12月至隔年2月還是有好空氣，針對學校是否停止戶外活動，台中市有相關規定，也做得很好。

教育局則說明，學校運動會如遇到空污嚴重狀況，目前6都皆依照教育部的緊急應變作業流程規定，即依據環保署空品監測網公布的AQI，採取適當防護措施及懸掛相對應的空品旗，當空品達紅色等級時，即請各學校將體育課、戶外教學或觀摩活動的地點，調整於室內進行或延期辦理。