嘉縣稽查遭污染嬰兒奶粉 業者主動下架

嘉義縣衛生局人員稽查疑受污染的奶粉。（記者林宜樟翻攝）

2017-12-12 17:54

〔記者林宜樟／嘉義報導〕法國發布Lactalis公司回收疑遭沙門氏菌污染之嬰兒配方奶粉，3家進口商，共8項產品10個批號疑受汙染，嘉義縣衛生局今天啟動稽查共82家業者，架上均無疑受污染奶粉，經查業者都已自主性下架待退回上游廠商，衛生局將持續稽查。

嘉義縣衛生局今天共稽查藥局（妝）34家，大賣場、超市、婦嬰用品店48家，共計82家，架上均無疑受污染產品；其中2家藥局（妝）有「桂格ProBaby特選嬰兒配方奶粉新一代配方」12罐、「新安琪兒安哺成長奶粉」12罐、「新安琪兒SUPER幼兒成長奶粉」5罐，另1家婦嬰用品店有「新安琪兒舒哺無乳糖嬰兒奶粉-新配方」2罐及「新安琪兒安哺成長奶粉」5罐，店家已自主性下架待退回上游廠商。

嘉義縣衛生局表示，業者應依食品安全衛生管理法第7條第5項自主回收。如業者未於期限前下架，得依同法第47條處以新台幣3到300萬元罰鍰；衛生局呼籲民眾如有購買到該8項產品10個批號的下架產品，應立即停止食用，並向購買地點洽詢退換貨。

衛生局指出，預防沙門氏菌感染症的方法有食物要煮熟、牛奶和奶製品應滅菌後再食用，及烹調食物前或餐前便後要洗手，相關問題可洽詢衛生局服務專線05-3620613。