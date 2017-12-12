開工儀式紀念品送這個… 上千人冒雨排隊差點暴動

平鎮民俗文化公園新建天幕工程的模擬設計圖，跳脫常用的圓形雨遮，改以「蟬翼」為意象造型。（記者李容萍翻攝）

2017-12-12 17:46

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮區民俗文化公園新建天幕工程，今天舉行開工動土典禮，雖然天候不佳、雨勢不斷，現場擠滿觀禮人潮，工務局為慶祝開工，首次結合農會贈送小包裝的平鎮好米，吸引上千民眾冒雨排隊領米，過程中一度發生推擠，有長者、小朋友差一點跌倒，急得司儀高分貝提醒大家不要推擠，不然要暫停發送。

工務局事後檢討發放紀念品的動線設計，決定修改SOP，未來開工儀式會採預發號碼牌方式，但與在地農會合作送在地農產品作為紀念品的方向，仍會持續進行。

桃園市長鄭文燦表示，平鎮人口已超過22萬人，是桃園第3大行政區，南勢也是平鎮的市中心，占地約2.53公頃的民俗文化公園，是南勢生活圈的重心，為提供遮陽避雨及集會空間，市府於公園內新建紅磚圓形廣場設置薄膜雨遮，晴雨都方便使用，可增加使用效率60％以上，預計明年4月底前完工，工程總經費約1333萬元，大南勢生活圈的居民密集，市府會逐步改善設施，讓平鎮建設好一點、多一點、快一點，讓市民懷抱著歡喜的心情，迎接每一項建設的完成。

工務局長黃治峯也說，此座薄膜造型的選擇，跳脫常用的圓形雨遮，改以「蟬翼」為意象造型，將納骨塔前步道及圓形廣場包覆，並於各走道間留設入口，以利往來民眾使用外，民俗文化公園鄰近「平鎮國民運動中心」預定地，未來將形成運動休閒生活圈。

包括市議員謝彰文、莊玉輝、舒翠玲、劉仁照、黃敬平、平鎮區長何明光等人均出席今天的開工動土典禮。