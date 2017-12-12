超火辣！越捷航空推空姐比基尼月曆

越捷航空今天宣布推出2018年全新「比基尼」月曆。（越捷提供）

2017-12-12 17:37

〔記者陳宜加／台北報導〕超火辣！越捷航空今天宣布推出2018年全新「比基尼」月曆，跨國邀請知名模特兒換上火辣比基尼，以各種機組工作人員角色，展現越捷高品質服務與親切、熱情員工。

越捷特地邀請多國知名模特兒參與月曆拍攝，包含年僅20歲、IG擁有近95萬粉絲的美國籍辣模Celine Farach、「2017亞洲超級名模生死鬥」的越南籍亞軍Minh Tu Nguyen、「2017蒂芬妮環球小姐選拔賽」泰國籍亞軍Kwanlada （Rock） Rungrojampa等。

越捷指出，月曆以機場、機身、機艙為背景，比基尼女郎化身為機師、技師、修護、空服員、地勤與航管人員等，以奔放撩人的姿態展現每趟旅程背後投入的服務與團隊人員。無論是1月親切的機組人員、2月在駕駛艙的專業機師、4、11月的行李裝卸人員、5月的修護技師、6月的機場路線指揮官或是8、9月協助旅客報到、登機的地勤人員，均是越捷能持續提供旅客高品質、舒適且愉快飛行體驗的關鍵。

越捷航空今天宣布推出2018年全新「比基尼」月曆。（越捷提供）

越捷航空今天宣布推出2018年全新「比基尼」月曆。（越捷提供）

越捷航空今天宣布推出2018年全新「比基尼」月曆。（越捷提供）

越捷航空今天宣布推出2018年全新「比基尼」月曆。（越捷提供）

越捷航空今天宣布推出2018年全新「比基尼」月曆。（越捷提供）

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越捷航空今天宣布推出2018年全新「比基尼」月曆。（越捷提供）

越捷航空今天宣布推出2018年全新「比基尼」月曆。（越捷提供）

越捷航空今天宣布推出2018年全新「比基尼」月曆。（越捷提供）

越捷航空今天宣布推出2018年全新「比基尼」月曆。（越捷提供）