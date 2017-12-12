2017年國家人才發展獎揭曉 台中水源地文教基金會獲肯定

2017-12-12 17:25

〔記者歐素美／台中報導〕勞動部2017年國家人才發展獎於12日揭曉，台中水源地文教基金會以精湛的教育訓練、紮實的人才發展及績效連結，與重視全方位人才發展的創新服務脫穎而出，由勞動部次長蘇麗瓊親自頒發獎項給基金會董事長葉晉玉。

葉晉玉表示，水源地文教基金會10多年前開始在太平頭汴坑發展太平客家藍染工藝，歷經許多挫折與失敗，從組織人才訓練到設計發展，秉持TTQS的步驟及精神逐步推動，並連續在104年及106年獲得TTQS訓練機構版金牌獎榮譽，這次再獲國家人才發展獎的肯定，備感榮幸。

水源地文教基金會創立的太平藍品牌，3年來經常入選文化部工藝中心各項頂級國際展售會，並代表台灣參加國內外知名的商展，包括泰國國際工藝展、日本東京國際家居生活設計展、新加坡國際家具家飾展，更遠至歐洲參加法國巴黎國際家具家飾展等，都得到國外買家一致好評，在新加坡國際家具家飾展中並獲頒最佳工藝品及手工藝品類最佳裝飾獎，為台灣爭光。

此外，太平藍更代表文化部工藝中心的台灣頂級工藝，參加杭州文博會、四川旅博會、廈門文博會、台灣文博會等兩岸展會，也獲得買家及消費者的高度肯定，去年並代表台中市獲得環保署第四屆國家環境教育優等獎。

台中市勞工局表示，台中水源地文教基金會所創立的太平客家藍染，多年來培訓眾多在地工藝師，不斷在國際上發光發熱，非常難能可貴，期待台中市有更多企業及廠商能夠投入勞工教育、在職訓練及人才培訓工作，打造台中市成為最適合勞工就業及生活的宜居城市。

為提升勞工能力並促進創新人才培育，市府在「產學訓用一條龍」原則下，並以職前、在職訓練及勞工大學等型式，推出多元職類職業訓練、技能認證訓練及巧聖技藝傳承專班、產業員工專班等各項精進勞工技藝及充實職業技能的課程，以提升勞動力素質。